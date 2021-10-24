Kardeşlerim’de Ömer piyangonun peşinde!

Kardeşlerim 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Evi terk eden Doruk, Asiyelerin evinin bahçesinde çadır kurup orada yaşamaya başlar. Melisa, Kadir ile arasını düzletmek için pahalı bir saat alır ama bu aralarının daha da açılmasına neden olur.