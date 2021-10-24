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Giriş Tarihi: 24.10.2021 11:58 Son Güncelleme: 24.10.2021 12:35

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu’nun başı üvey oğlu ile dertte!

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Burada 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti. Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun adı son olarak üvey oğlu ile anıldı. Meltem Miraloğlu'nun başının üvey oğlu ile dertte olduğu ve babasının kandırıldığını düşünen oğulun harekete geçtiği iddia edildi. İşte Meltem Miraloğlu ve üvey oğlunu karşı karşıya getiren gerekçeler...

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz aylarda evden kaçan oyuncuyu ikna etmek isteyen eşinin ona kırmızı renkte son model bir otomobil hediye ettiği konuşulmuştu.

Miraloğlu'nun ayrıca ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığını da iddia etmişti.

UçanKuş'un canı yayınına katılan Onur Akay, Miraloğlu'na ve ABD'li eşine dava açıldığını duyurdu.

Akay, "Patrick'in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu'na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı.

Patrick'in oğlu Meltem'in sadece babasının parası ve Green Card için evlendiğini ekleyerek, babasının Meltem'e bıraktığı servet için yazdığı vasiyetin iptalini de istedi.

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Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!
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