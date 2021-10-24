Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu’nun başı üvey oğlu ile dertte!

Akay, "Patrick'in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu'na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı.