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Giriş Tarihi: 25.10.2021 20:32

Cedi Osman ve Ebru Şahin’in düğününde detaylar belli oluyor! Cedi Osman ve Ebru Şahin evlilik telaşında…

Cedi Osman ve Ebru Şahin’in düğününde detaylar belli oluyor! Cedi Osman ve Ebru Şahin evlilik telaşında…

Uzun süredir birlikte olan Cedi Osman ve Ebru Şahin, mutlu sona yakın. NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman (26), geçtiğimiz aylarda Kapadokya'da oyuncu Ebru Şahin'e evlenme teklif etti. Ünlü çift, düğün hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar…

Hercai dizisinde 'Reyyan' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ebru Şahin, yeni dizisi 'Destan' ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin, tatlı bir heyecan içerisinde…

DÜĞÜN İLE İLGİLİ DETAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI!

Cedi Osman ve Ebru Şahin, evlilik hazırlıklarına başladı. Çiftin düğünü ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

DÜĞÜN YAZ AYLARINDA OLACAK! 250 DAVETLİ ÇAĞIRMAYI PLANLIYORLAR

Ünlü çift, önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir düğünle evlenmeyi planlıyor. Ebru Şahin şimdiden nikahları için mekan araştırmasına başladı.

ZEKERİYAKÖY'DEN 6 MİLYON LİRAYA EV SATIN ALDI

Ayrıca Cedi Osman, ünlü oyuncuyla oturmak için Zekeriyaköy'den yaklaşık 6 milyon liraya ev satın aldı. 3 Katlı lüks villanın dekorasyonuyla bizzat Ebru Şahin ilgileniyor.

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Cedi Osman ve Ebru Şahin’in düğününde detaylar belli oluyor! Cedi Osman ve Ebru Şahin evlilik telaşında…
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