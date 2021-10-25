Cedi Osman ve Ebru Şahin’in düğününde detaylar belli oluyor! Cedi Osman ve Ebru Şahin evlilik telaşında…

Hercai dizisinde 'Reyyan' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ebru Şahin, yeni dizisi 'Destan' ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin, tatlı bir heyecan içerisinde…

DÜĞÜN İLE İLGİLİ DETAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI!

Cedi Osman ve Ebru Şahin, evlilik hazırlıklarına başladı. Çiftin düğünü ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı.