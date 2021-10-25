Haberler Günaydın Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas’a tuzak kuruluyor!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:55 Son Güncelleme: 25.10.2021 16:55

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas’a tuzak kuruluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas’a tuzak kuruluyor!

Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Uğur Yücel( Ağa Dayı), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan), Ozan Akbaba (İlyas), Ragıp Savaş(Aziz), Tardu Flordun(Kaan),  Engin Benli (Yaman), Levent Ülgen (Efraim),  Emir Benderlioğlu(Behzat), Hakan Karsak(Enişte), Sevil Akı Saner (Emine), Servet Pandur(Melek), Turgay Tanülkü (Şahin), Ceren Benderlioğlu (Ömür), Nurseli İdiz (Anna) ve Yalçın Hafızoğlu(Hızır Ali)'nun paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer.

Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas’a tuzak kuruluyor!
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