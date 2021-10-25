Kalp Yarası 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 18. yeni bölüm fragmanı izle!

Kalp Yarası 18. Yeni bölüm fragmanı için gözler Atv'ye çevrildi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin sıkı takipçileri gelecek hafta yayınlanacak bölümle alakalalı olarak dizinin sona ermesiyle beraber Kalp Yarası 18. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Atv ile Kalp Yarası 18. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve detaylar...
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Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.
Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.
Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.