Giriş Tarihi: 25.10.2021

Kovid-19 aşısı oldunuz diye grıp ve zatürre aşısını ıhmal etmeyın DİDEM SEYMEN

Hastanede yatarak tedavi gören veya yoğun bakım ihtiyacı olan pek çok hastanın ya hiç aşı olmadığı ya da eksik aşılandığı biliniyor. Öte yandan aynı anda grip ve Kovid-19 geçirmek de mümkün. Hastalar bu durumda süreci daha ağır atlatıyor. O nedenle grip ve zatürre aşıları da ihmal edilmemeli