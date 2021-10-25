Kuruluş Osman 68’inci bölümüyle yine nefesleri kesecek! İşte Kuruluş Osman’ın 68. bölüm 2. tanıtımı!

ATV'nin en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sadece Türkiye genelindeki başarısıyla değil, aynı zamanda yurt dışındaki başarılarından da adından söz ettiriyor.

DİZİ BUGÜNE KADAR MİLYARLARCA SEYİRCİYE ULAŞTI

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.