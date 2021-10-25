Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman 68'inci bölümüyle yine nefesleri kesecek! İşte Kuruluş Osman'ın 68. bölüm 2. tanıtımı!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 23:18 Son Güncelleme: 25.10.2021 23:20

Kuruluş Osman 68'inci bölümüyle yine nefesleri kesecek! İşte Kuruluş Osman'ın 68. bölüm 2. tanıtımı!

Kuruluş Osman 68’inci bölümüyle yine nefesleri kesecek! İşte Kuruluş Osman’ın 68. bölüm 2. tanıtımı!

ATV'nin fenomen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman', bu hafta 68'nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her hafta olduğu gibi izleyicileri kendisine hayran bırakan Kuruluş Osman, bu hafta da nefesleri kesecek. Bugün dizinin 68. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. İşte merakla beklenen o fragman...

ATV'nin en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sadece Türkiye genelindeki başarısıyla değil, aynı zamanda yurt dışındaki başarılarından da adından söz ettiriyor.

DİZİ BUGÜNE KADAR MİLYARLARCA SEYİRCİYE ULAŞTI

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

AFRİKA ÜLKELERİNDE DE FIRTINA GİBİ ESİYOR

Dünyada 38 ülkede yayınlanan 'Kuruluş Osman' şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.

YENİ BÖLÜMÜN 2. TANITIMI NEFESLERİ KESTİ!

Dizinin heyecanlar beklenen yeni bölümünün fragmanı ise bugün yayınlandı. 'Kuruluş Osman'ın 68. bölüm 2. tanıtımı yine nefesleri kesti. Kuruluş Osman 68. bölümüyle Çarşamba 20.00'de ATV'de!

Kuruluş Osman 68. bölüm 2. tanıtımı... ‘’Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!’’ | Video

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Kuruluş Osman 68'inci bölümüyle yine nefesleri kesecek! İşte Kuruluş Osman'ın 68. bölüm 2. tanıtımı!
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