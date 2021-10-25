Haberler Günaydın Haberleri Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:48 Son Güncelleme: 25.10.2021 18:49

Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!

Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün o anları!

Yaz aylarında birlikte çıktıkları tekne turu ile magazin gündemine bomba gibi gelen Sibel Can ve Emir Sarıgül, haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Sibel Can ve Emir Sarıgül, aylar sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Ünlü çift, bir restoranda yemek yerken kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...

Emir Sarıgül ile Sibel Can, yaz aylarında özel yatla mavi tura çıktı. Çıktıkları mavi turda ilk kez birlikte görüntülenen çiftin fotoğraflarının basına sızmasının ardından Emir Sarıgül ile Sibel Can haklarında çıkan aşk dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı.

BUKET AYDIN'LA BARIŞMIŞTI

Buket Aydın'la ilişkisini o dönem sonlandıran Emir Sarıgül, bir süre sonra Aydın'la da barıştı.

KAMERALARA YANSIDI

Aşk iddialarının ardından Sibel Can ile görüntülenmeyen Sarıgül, aylar sonra ilk kez ünlü sanatçıyla bir araya geldi. O görüntüler ise basına sızdı.

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Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!
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