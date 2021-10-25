Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün o anları!

Emir Sarıgül ile Sibel Can, yaz aylarında özel yatla mavi tura çıktı. Çıktıkları mavi turda ilk kez birlikte görüntülenen çiftin fotoğraflarının basına sızmasının ardından Emir Sarıgül ile Sibel Can haklarında çıkan aşk dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı.

BUKET AYDIN'LA BARIŞMIŞTI

Buket Aydın'la ilişkisini o dönem sonlandıran Emir Sarıgül, bir süre sonra Aydın'la da barıştı.