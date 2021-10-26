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Giriş Tarihi: 26.10.2021 22:33

Aşkın Nur Yengi'den üzen haber! Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı

DHA
Aşkın Nur Yengi’den üzen haber! Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'den sevenlerini üzen haber... Zonguldak'ta konser vermesi planlanan Aşkın Nur Yengi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Konuyla ilgili Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan Aşkın Nur Yengi'nin yerine Gökhan Türkmen'in sahne alacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri'nde covid nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi Covid-19'a yakalandı. Cumhuriyet Konseri'nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı'nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi" denildi.

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Aşkın Nur Yengi'den üzen haber! Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
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