Bill Gates Ege’ye demir attı

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Bill Gates
, lüks yatını Marmaris
'e bağlı Hisarönü açıklarına demirledi. 'Lana' adlı lüks yatı ile Ege
'de tatil yapan ünlü milyarder, önceki gün Bodrum Kalesi
'nde 2.5 saat geçirdi. Kalenin her köşesini gezen medyatik patron, Sualtı Arkeoloji Müzesi
'nde de zaman geçirdi.
YATI LİMANA SIĞMADI
Bol bol fotoğraf çektiren Gates, akşam saatlerinde yatıyla Marmaris Hisarönü Körfezi
'ne geçti. Haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olduğu öğrenilen, 107 metre uzunluğundaki, 5 güverte ve bir helikopteri olan yatın, Bodrum Limanı
'na sığmadığı için liman dışına demir attığı öğrenildi...