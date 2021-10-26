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Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:20 Son Güncelleme: 26.10.2021 15:29

Danla Bilic ile Yusuf Engin’in aşkı doludizgin devam ediyor! Sosyal medya fenomeni yaptığı itirafla şaşırttı

Danla Bilic ile Yusuf Engin’in aşkı doludizgin devam ediyor! Sosyal medya fenomeni yaptığı itirafla şaşırttı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Danla Bilic, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bilic, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Poyraz Teoman ile ilişkisine nokta koymuştu. Eski aşkını çabuk unutan Danla Bilic'in yeni sevgilisinin ise kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıkmıştı. İş insanı Yusuf Engin’e gönlünü kaptıran Danla Bilic sosyal medya sayfasından yaptığı itirafla şaşırttı.

YouTube hesabından yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

İş insanı Yusuf Engin'e gönlünü kaptıran Danla Bilic sosyal medya sayfasından yaptığı itirafla şaşırttı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Poyraz Teoman'dan ayrılan Danla Bilic, sevgilisini çabuk unutarak iş insanı Yusuf Engin ile yeni bir sayfa açmıştı.

Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, bir takipçisinin kendisine yönelttiği soruya şaşırtan bir cevap verdi.

İş insanı Yusuf Engin ile ilişki yaşayan Danla Bilic meğerse sevgilisine önceden abi diyormuş. Bilic takipçisinden gelen bir soruya şu yanıtı verdi "Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum"

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Danla Bilic ile Yusuf Engin’in aşkı doludizgin devam ediyor! Sosyal medya fenomeni yaptığı itirafla şaşırttı
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