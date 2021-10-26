Danla Bilic ile Yusuf Engin’in aşkı doludizgin devam ediyor! Sosyal medya fenomeni yaptığı itirafla şaşırttı

YouTube hesabından yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.
İş insanı Yusuf Engin'e gönlünü kaptıran Danla Bilic sosyal medya sayfasından yaptığı itirafla şaşırttı.
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Poyraz Teoman'dan ayrılan Danla Bilic, sevgilisini çabuk unutarak iş insanı Yusuf Engin ile yeni bir sayfa açmıştı.
Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, bir takipçisinin kendisine yönelttiği soruya şaşırtan bir cevap verdi.
İş insanı Yusuf Engin ile ilişki yaşayan Danla Bilic meğerse sevgilisine önceden abi diyormuş. Bilic takipçisinden gelen bir soruya şu yanıtı verdi "Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum"