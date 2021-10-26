Feyza Aktan'a karşı velayet savaşı veren Özcan Deniz açtı ağzını yumdu gözünü! "İyi bir anne olsun servetimi alsın!"

"BU İLK SALDIRI DEĞİL!"

Feyza Aktan'ın çocuğunu silah olarak kullandığını söyleyen Özcan Deniz, "Daha önce de yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum. Oğlumun velayetinin silah olarak kullanılmasını ve oğlumun geleceğinin daha fazla çalınmasını engellemeye çalışıyorum." dedi.

"ŞİDDETE UĞRAYAN BEN, MASUM OLAN O GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Feyza Aktan tarafından şiddete uğradığını söyleyen Özcan Deniz, "Lütfen beni konuşturmayın... Olay anı ile ilgili bilgi verme sebebim o gün benim günüm değilmiş ve ben kapıya dayanmışım sananlar ve okula onun değil de benim götürmem gerekiyormuş diye fikir yürütenler için. Yeterince saçma bir süreç. Yıllardır bu ülkeye vergisini veren, istihdam sağlayan, sanat yapmaya çalışan bir adamı düşünmeden doldurmaya çalışanlar var. Onlara daha fazla fırsat vermek istemiyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.