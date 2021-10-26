Levent Dörter’in acı günü! Sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses kahroldu: Sözüm vardı annem sana...

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

"Bitanemiz annemiz Serap Selnur Dörter bu sabah 06:05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz."