Levent Dörter’in acı günü! Sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses kahroldu: Sözüm vardı annem sana...

Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor. Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen çift, son olarak gelen acı haberle sarsıldı.
Şarkıcı Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dörter, şunları dile getirdi:
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
"Bitanemiz annemiz Serap Selnur Dörter bu sabah 06:05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz."
Şarkıcının paylaşımına sanat dünyasından pek çok kişi yorum yağdırdı. Dörter'e "Başın sağ olsun" mesajları yağdı.
Ayrıca Dilan Çıtak Tatlıses de sevgilisinin acısını paylaştı.
Sosyal medyadan kahreden ölümü duyuran Tatlıses, "Selnur'um yaktın bizi... Sözüm vardı annem sana. Yemeğe gidecektik. Kahve içmeye gidelim kızım demiştin, tamam demiştim sözüm vardı... Seni çok seviyorum kuzum" ifadelerini kullandı.