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Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:58 Son Güncelleme: 26.10.2021 11:19

Levent Dörter'in acı günü! Sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses kahroldu: Sözüm vardı annem sana...

Levent Dörter’in acı günü! Sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses kahroldu: Sözüm vardı annem sana...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, uzun bir süredir şarkıcı Levent Dörter ile aşk yaşıyor. İlişkileri bir dargın bir barışık şekilde devam eden çiftten Levent Dörter, son paylaşımı ile sevenlerini kahretti. Dörter, annesi Serap Selnur Dörter'in bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. Sevgilisinin acısını paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses ise, "Selnur'um yaktın bizi..." sözlerini dile getirdi.

Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor. Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen çift, son olarak gelen acı haberle sarsıldı.

Şarkıcı Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dörter, şunları dile getirdi:

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

"Bitanemiz annemiz Serap Selnur Dörter bu sabah 06:05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz."

Şarkıcının paylaşımına sanat dünyasından pek çok kişi yorum yağdırdı. Dörter'e "Başın sağ olsun" mesajları yağdı.

Ayrıca Dilan Çıtak Tatlıses de sevgilisinin acısını paylaştı.

Sosyal medyadan kahreden ölümü duyuran Tatlıses, "Selnur'um yaktın bizi... Sözüm vardı annem sana. Yemeğe gidecektik. Kahve içmeye gidelim kızım demiştin, tamam demiştim sözüm vardı... Seni çok seviyorum kuzum" ifadelerini kullandı.

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Levent Dörter'in acı günü! Sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses kahroldu: Sözüm vardı annem sana...
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