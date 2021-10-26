Musa Eroğlu 55 yıllık eşi Fatma Eroğlu’nu son yolculuğuna uğurladı

Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz'un yaptığı duanın ardından Erdal Erzincanlı ve diğer sanatçılar şiir ve deyişler okudu. Fatma Eroğlu'nun cenazesi, törenin ardından Yazalanı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.