Buzlar erıyor!

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen, Atv
dizisi 'Kalp Yarası
', sosyal medyada yine çok konuşuldu. 17'nci bölümü büyük ses getiren diziye, 'Senden Gidemem' etiketiyle paylaşım yağdı. Gökhan Alkan
, Yağmurtanrısevsin, Merve Çağıran
ve Şenay Gürler
gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde, Ayşe'nin hamile olduğu haberiyle buzlar eridi. Diğer yandan Zümrüt, Hande ve Ferit'in ayrılığının perde arkasını açıklayınca tüm dengeler değişti. Hande, Ayşe'nin evini yakarak onu ölüme terk etti. Ayşe'yi alevlerin arasından kurtararak hastaneye yetiştiren Azade'yi ise başka bir sürpriz bekliyordu. Baha'nın cinayet anına ait görüntüleri, Azade tarafından saklandığı notuyla Ferit'e gönderildi. Neler olacağı dört gözle beklenen 'Kalp Yarası', pazartesi akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle yine ekrana damga vuracak.