‘İnsanları kazançları ve güzellikleriyle kategorize etmiyorum’

Manken Çağla Şıkel, önceki gün Etiler
'de görüntülendi. Kolyeleriyle dikkat çeken Şıkel, "Kolyeler benim tasarımım ve severek takıyorum. Herkes çok beğendi" dedi. Oğlu Uzay
ile çektiği videolar hakkında da konuşan manken, "Uzay'la birlikte çektiğimiz videolar 12 milyon izlenmeye ulaştı. Ara ara çocuklarla video çekmek beni de çok mutlu ediyor" diye konuştu.
"Fakir bir erkekle evlenebilirim" açıklamasıyla gündem olan Şıkel, bu konuya da değindi: "Bu tarz katı konuşmaları seven biri değilim. Hayat bu her şey olabilir. İnsanları kazançları ve güzellikleriyle kategorize etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sözlerimle de bunu ifade etmek istemiştim."