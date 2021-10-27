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Giriş Tarihi: 27.10.2021

‘İnsanları kazançları ve güzellikleriyle kategorize etmiyorum’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘İnsanları kazançları ve güzellikleriyle kategorize etmiyorum’

Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’deydi. Şıkel, “Fakir bir erkekle de evlenirim” sözlerine açıklık getirdi: “Benim o cümleyi kurma sebebim; kadınları ve erkekleri kategorize etmememiz gerektiğini vurgulamaktı. Sözlerim farklı bir şekilde manşet oldu. ‘Fakir sevgili olur mu, olmaz mı’ diye tartışma çıktı. Ben insanları; kazançları, yakışıklılığı ya da çirkinliği ile kategorize etmenin yanlış olduğunu söylemek istemiştim. İnsanları asla sınıflandırmam.”

Manken Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kolyeleriyle dikkat çeken Şıkel, "Kolyeler benim tasarımım ve severek takıyorum. Herkes çok beğendi" dedi. Oğlu Uzay ile çektiği videolar hakkında da konuşan manken, "Uzay'la birlikte çektiğimiz videolar 12 milyon izlenmeye ulaştı. Ara ara çocuklarla video çekmek beni de çok mutlu ediyor" diye konuştu.
"Fakir bir erkekle evlenebilirim" açıklamasıyla gündem olan Şıkel, bu konuya da değindi: "Bu tarz katı konuşmaları seven biri değilim. Hayat bu her şey olabilir. İnsanları kazançları ve güzellikleriyle kategorize etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sözlerimle de bunu ifade etmek istemiştim."
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‘İnsanları kazançları ve güzellikleriyle kategorize etmiyorum’
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