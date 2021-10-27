Kilim ticareti için Bala Hatun ve Malhun Hatun önderliğinde Söğüt'e giden Kayı kafilesi, obaya dönerken Anselmo liderliğindeki Katalan savaşçıların saldırısına uğradı. Malhun Hatun'un "Pusudur! Alplar! Gözünüzü dört açın" sözleriyle Kayı alpleri kılıçlarına davranırken, Kayı hatunları da saldırıya kahramanca direndi.

'Kuruluş Osman'da yürekleri burkan sahne! Bala Hatun evladını kaybedecek mi?

Önüne çıkan Katalanları bir bir yere seren Malhun Hatun, nihayet Anselmo'yla karşı karşıya geldi. Anselmo "Osman'ı bu topraklardan sileceğiz! Size de bu toprakları dar edeceğiz" diyerek meydan okudu. Malhun Hatun ustaca hamleleri ile Anselmo'yu yaralarken, Bala Hatun karnına aldığı darbe ile yere yıkıldı. Bala Hatun'un ilk sözleri "Evladım" oldu. Bala Hatun'un zor duruma düştüğünü gören Malhun Hatun derhal yetişti ve Bala Hatun'u kurtardı.

Durumun zora girdiğini gören Anselmo savaşçılarına çekilme emri verince hatunlar derhal Bala Hatun'a koştu. Malhun Hatun, "Bala sen güçlü hatunsun, dayan" diyerek Bala Hatun'u teselliye çalıştı. Bala Hatun'un aklındaki tek şey ise karnında taşıdığı evladıydı! Kayı kafilesi Malhun Hatun'un "Tez obaya dönüyoruz" talimatı ile derhal toparlandı ve yola çıkıldı.





HIRİSTİYAN DÜNYASININ EN DEĞERLİ KUTSALI ŞİMDİ OSMAN BEY'İN ELİNDE

Tekfut Rogatus'a teslim ettiği Papaz Gregor'un kendi isteği ile Kayı Obası'na dönmesini sağlayan Osman Bey, Papaz Gregor'un sırrını çözebilmek için harekete geçti.

Papaz Gregor'un canı pahasına sakladığı tahta parçasını Konstantinopolis'ten kaçıp Bitinya'da saklanan gizemli Martoloz'a danışmak isteyen Osman Bey, Martoloz'un saklandığı mağarayı ziyaret etti.

Hıristiyan dünyasının en değerli kutsalı şimdi Osman Bey'in elinde

Martoloz, Osman Bey'in gösterdiği tahta parçasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı ve şöyle dedi: "Hristiyan dünyasının en değerli kutsalı sizin elinizdedir…" Osman Bey'in "Nedir bunu böylesine kıymetli yapan?" sorusunu Martoloz "Elinizdeki şey… Yeni bir haçlı seferine sebep olacak kadar büyük Osman Bey! Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhtan bir parça! İnanırlar ki Hazreti İsa'nın kanı bu çarmıha akmıştır! Konstantinopolis bu haber ile çalkalanıyor! İmparator deliye döndü. Bu haber tüm tekfurlara iletildi! Hepsi bir olup üzerine gelecektir Osman Bey! Temkin olmalısın, her an saldırıya geçebilirler!" sözleriyle yanıtladı.

Emanetin kıymetini öğrenen Osman Bey, "Adalete bak! Şeytan bildikleri Osman Bey'in elinde en kıymetlilerini tutar! Bunu almak içün Hıristiyanlar karşında birlenir dersin! Peki ya ben evvel davranıp Hıristiyan tebaayı arkamda birleştirirsem?" diye sordu. Martoloz, "Bu çok tehlikeli bir hamle olur Osman Bey!" diyerek Osman Bey'i uyarsa da Osman Bey "Çetin yolları sadece yürekliler geçebilir" dedi.

Osman Bey mağaradan ayrılmadan önce "Sen benim gören gözüm, duyan kulağımsın! Yeni bir malumat duyar isen kuzgunlar ile haber edesin" sözleriyle Martoloz'a talimat verdi ve "şimdi oyun kurma sırası bendedir" diyerek elindeki kozu değerlendirmek üzere harekete geçti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 68'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.