Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? Güzel oyuncu Buse Varol canlı yayında açıkladı!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle 41 yaşında hayata gözlerini yummasıyla yıkılan Alişan zor günler geçiriyor. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Alişan, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi ve çocuklarına da sahip çıktı. Yaptıkları ile takdir toplayan Alişan'ın en büyük destekçisi ise eşi Buse Varol oldu.
Son günlerde ortaya atılan bazı iddialara göre Alişan ile Buse Varol'un evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. 3 yıllık evliliklerini 2 çocuk ile taçlandıran Alişan ile Buse Varol'ın boşanacakları haberi hayranlarını adeta şoke etti.
Boşanma iddialarına Buse Varol'dan canlı yayında açıklama geldi. Magazin programına telefonla bağlanan Alişan'ın eşi Buse Varol şu ifadeleri kullandı, "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı.
Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var.
Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok. "