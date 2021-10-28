Annesinin izinden gidiyor

PSİKOLOJİ OKUYOR
90'LI yılların en gözde mankenlerinden biri olan Merve İldeniz
, hayatını fotoğrafçı Serdar Önal
'la birleştirmiş ardından da podyumlara veda etmişti. Evlilik sonrası İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşen çift, bir süre önce yollarını ayırmıştı. Ünlü ikilinin kızları Leyla ise artık büyüdü ve bir süre önce psikoloji eğitimi almak için Amsterdam
'ın yolunu tuttu.
FASHION WEEK'E ÇIKTI
LEYLA, bir yandan okurken bir yandan da çalışmaya başladı ve Amsterdam'daki Ulla Models
adlı bir mankenlik ajansına kaydoldu. Birçok iş teklifi alan genç manken, bu yolda ilerlemeye başladı. Katalog çekimlerinin aranılan yüzü haline gelen Leyla, geçtiğimiz aylarda da büyük bir deneyim yaşadı. Genç kız, Amsterdam Fashion Week
'te ünlü modellerle aynı defilede yer aldı.