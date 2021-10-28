Aslı Şen’in Linet paylaşımı olay olmuştu… Kadına şiddetin kralı!

Belki gündemin üzerinden birkaç gün geçti ancak birkaç şey söylemeden geçmek istemedim. Aslı Şen, kız arkadaşlarıyla Linet'i en ön masada dinlemeye gidiyor. Sonrasında o da ne! Linet'in fotoğrafının üstüne çarpı işareti koyan Aslı Şen, "Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adab-ı muaşeret gereği, sanatçı özellikle ön masalara gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir" diyerek isyan etti...