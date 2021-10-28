Aslı Şen’in Linet paylaşımı olay olmuştu… Kadına şiddetin kralı!

Belki gündemin üzerinden birkaç gün geçti ancak birkaç şey söylemeden geçmek istemedim. Aslı Şen, kız arkadaşlarıyla Linet'i en ön masada dinlemeye gidiyor. Sonrasında o da ne! Linet'in fotoğrafının üstüne çarpı işareti koyan Aslı Şen, "Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adab-ı muaşeret gereği, sanatçı özellikle ön masalara gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir" diyerek isyan etti...
BU NASIL BİR NARSİSTLİK VE KÖLE ZİHNİYETİ!
Yahu en ön masadasın diye sanatçı sana hizmet etmek zorunda mı? Bu nasıl bir narsistlik, bu nasıl bir köle zihniyeti! Bir de adab-ı muaşeret diyerek, görgü ve saygı kurallarına değiniyor.
Ancak adab-ı muaşeretin ne olduğundan kendisinin haberi yok... Zira Aslı Şen'in Linet üzerinden vurguladığı adab-ı muaşeret değil, kast sistemi!
Ayrıca Şen'in o akşam Linet hakkında söylediği, "Altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu" ifadesi ise kelimenin tam anlamıyla şiddet!
Aslı Şen, söylediği cümleyle hemcinsini düşürdüğü durumu hiç tartmadan, duruma bodoslama dalarak şiddetin alâsını Linet'e uygulamış.