‘Destan’ın fragmanı bile yetti! Cannes’da ‘destan’ yazıldı!

Dünya televizyonculuğunun kalbinin attığı Cannes'da Destan dizisi, sadece fragmanıyla bile başta Araplar olmak üzere yabancı ülkelere satılmıştı. Bir diziyi henüz yayınlanmadan satmak, öyle kolay rastlanabilecek bir durum değildi. Bu, dizinin 'ruhunun' anında izleyiciye geçeceğinin, cazibesinin yüksek olduğunun açık bir işaretiydi.