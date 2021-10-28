‘Destan’ın fragmanı bile yetti! Cannes’da ‘destan’ yazıldı!

Geçenlerde bu sütunlarda Atv'nin 'Destan' yazacağını yazmıştım. Riva'daki platoya yaptığım ziyarette yapımcı Mehmet Bozdağ bana, yeni tarih dizisi Destan için çekilen tanıtım klibini izletmişti.
Kliple birlikte mekanı, dekorları, kostümleri ve yazılan muhteşem hikayeyi görünce kararımı vermiştim. Bu dizi büyük iş yapacaktı. Nitekim yanılmadığımı gösteren işaretlerle karşılaştım.
Dünya televizyonculuğunun kalbinin attığı Cannes'da Destan dizisi, sadece fragmanıyla bile başta Araplar olmak üzere yabancı ülkelere satılmıştı. Bir diziyi henüz yayınlanmadan satmak, öyle kolay rastlanabilecek bir durum değildi. Bu, dizinin 'ruhunun' anında izleyiciye geçeceğinin, cazibesinin yüksek olduğunun açık bir işaretiydi.
Bu arada baş karakter Akkız'ı oynayan Ebru Şahin'in, dizi yayınlanmaya başlar başlamaz adından çokça söz ettireceğini düşünüyorum.
Aksiyon sahneleri için uzun süre hazırlanan, at binme, ok atma, kılıç ve dövüş sahneleri için uzman eğitmenler nezaretinde insanüstü bir gayret gösteren Ebru Şahin, bu çalışkanlığının ve azminin karşılığını layıkıyla alacağa benziyor. Yerli Zeyna mı geliyor ne?..