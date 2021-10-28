TANIKLAR DİNLEDİ

Duruşmada tanık olarak yapımcı Bilal Özbilge dinlendi. Özbilge, "Sanığı tanımam daha önceden numaramı bir şekilde bulmuş ve sürekli olarak rahatsız etmeye başlamıştı. Bir keresinde Ece ağlayarak geldi. Sanığın kendisini otoparkta üzerine doğru yürüdüğünü ve koşarak güvenliğe sığındığı söylemişti. Bende dışarı çıkmıştım ama sanık gitmişti." dedi.