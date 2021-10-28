Son dakika magazin haberleri: Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden sürekli rahatsız eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ece Erken'e Çınar tarafından atılan 'Hayırlı akşamlar Ece hanım, müsait olduğunuz zaman görüşebilir miyiz" dediği, 2019 yılında beri Erken'i rahatsız ettiği ve alınan tedbir kararlarına uymadığı belirlendi.
ERKEN DURUŞMAYA KATILDI
Savcılık, Erdal Çınar hakkında 'Kişinin huzur ve sükunetini bozma' suçundan üç aydan bir yıla kadar ceza istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erdal Çınar ve Ece Erken avukatlarıyla birlikte katılım sağladı. Erken, şikayetçi olduğunu dile getirdi. Sanık yazılı savunmasını sundu.
TANIKLAR DİNLEDİ
Duruşmada tanık olarak yapımcı Bilal Özbilge dinlendi. Özbilge, "Sanığı tanımam daha önceden numaramı bir şekilde bulmuş ve sürekli olarak rahatsız etmeye başlamıştı. Bir keresinde Ece ağlayarak geldi. Sanığın kendisini otoparkta üzerine doğru yürüdüğünü ve koşarak güvenliğe sığındığı söylemişti. Bende dışarı çıkmıştım ama sanık gitmişti." dedi.
AKLI DENGESİNE BAKILACAK
Edinilen son dakika bilgisine göre diğer tanık Erken'in yakın arkadaşı Sezer Çakır ifadesinde, "Sanığın sürekli Ece'yi rahatsız ettiğine şahit oluyorum. Sanık benim numaramı bulmuş üç yıl boyunca zaman zaman rahatsız etti." şeklinde beyanda bulundu. Mahkeme, sanığın adli tıp kurumundan akli denge raporu alınmasını talep etti.
Aynı zamanda diğer iki ceza dosyası ile birleştirilmesi talep edildi. Erken duruşma çıkışında "Akli dengesine bakılacak. İnşallah bir sonra ki celse gereken karar verilir" diyerek adliyeden ayrıldı.
BU İLK DAVASI DEĞİL
Erdal Çınar'ın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na gönderdiği "Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür.
Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığrlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler" mesajları yüzünden Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı.