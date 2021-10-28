Mabel Matiz’in yeni tarzını nasıl buldunuz? ‘Emmiye dönmüşsün Mabel’

Aslında 'onun altına bu olur mu', 'renkler hiç uyumlu değil' gibi yaklaşımlarla, kendimizi fena halde belli kalıpların içine sokmuyor muyuz? Giyim tarzımızda biraz kendimizi özgür bıraksak fena olmaz mı? Tabii Mabel gibi abartmadan!