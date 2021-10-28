Mabel Matiz’in yeni tarzını nasıl buldunuz? ‘Emmiye dönmüşsün Mabel’

Renkli klipleri ve sürekli değiştirdiği stiliyle ilgi çeken ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in yeni tarzını nasıl buldunuz?
İki beden büyük ceket, ceketle uyumsuz renk ve tarzda sweatshirt, semazenlerin taktığı külah, bele bağlanan kuşak ve deli pantolonu... Mabel, bohem, farklı bir tarz yakalayayım derken bizim köyün delisine benzemiş.
Bir zamanlar Beyoğlu'nda elinde direksiyonla dolaşan dayı geldi aklıma... Mabel bu tarzıyla elinde direksiyonla yürüyüp şarkı söylese eğlenceli bir klip olur aslında. Mabel de sever böyle değişik şeyleri.
Mabel, Twitter'da yeni tarzı için "Aşırı şekilden emmiye dönüşmek" diye yapılan yoruma "Şekilcilik yapmayalım+ emmileri sevelim, kıps" diye sempatik bir cevapla karşılık verdi.
Aslında 'onun altına bu olur mu', 'renkler hiç uyumlu değil' gibi yaklaşımlarla, kendimizi fena halde belli kalıpların içine sokmuyor muyuz? Giyim tarzımızda biraz kendimizi özgür bıraksak fena olmaz mı? Tabii Mabel gibi abartmadan!
Mabel, gerçekten bu sıkıcı, gri hayata renk katan sanatçılardan biri. İyi ki varsın Mabel.