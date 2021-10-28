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Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:46 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:48

Mabel Matiz’in yeni tarzını nasıl buldunuz? ‘Emmiye dönmüşsün Mabel’

MEVLÜT TEZEL
Mabel Matiz’in yeni tarzını nasıl buldunuz? ‘Emmiye dönmüşsün Mabel’

Renkli klipleri ve sürekli değiştirdiği tarzıyla ilgi çeken Mabel Matiz’in yeni tarzını nasıl buldunuz? İki beden büyük ceket, ceketle uyumsuz renk ve tarzda sweatshirt, semazenlerin taktığı külah, kuşak ve deli pantolonu… Mabel, Twitter’da yeni tarzı için “Aşırı şekilden emmiye dönüşmek” diye yapılan yoruma “Şekilcilik yapmayalım, emmileri sevelim” diye sempatik bir cevapla karşılık verdi. Mabel gerçekten bu sıkıcı, gri hayata renk katan sanatçılardan biri. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Mabel Matiz’i kaleme aldı. İşte o yazı…

Renkli klipleri ve sürekli değiştirdiği stiliyle ilgi çeken ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in yeni tarzını nasıl buldunuz?

İki beden büyük ceket, ceketle uyumsuz renk ve tarzda sweatshirt, semazenlerin taktığı külah, bele bağlanan kuşak ve deli pantolonu... Mabel, bohem, farklı bir tarz yakalayayım derken bizim köyün delisine benzemiş.

Bir zamanlar Beyoğlu'nda elinde direksiyonla dolaşan dayı geldi aklıma... Mabel bu tarzıyla elinde direksiyonla yürüyüp şarkı söylese eğlenceli bir klip olur aslında. Mabel de sever böyle değişik şeyleri.

Mabel, Twitter'da yeni tarzı için "Aşırı şekilden emmiye dönüşmek" diye yapılan yoruma "Şekilcilik yapmayalım+ emmileri sevelim, kıps" diye sempatik bir cevapla karşılık verdi.

Aslında 'onun altına bu olur mu', 'renkler hiç uyumlu değil' gibi yaklaşımlarla, kendimizi fena halde belli kalıpların içine sokmuyor muyuz? Giyim tarzımızda biraz kendimizi özgür bıraksak fena olmaz mı? Tabii Mabel gibi abartmadan!

Mabel, gerçekten bu sıkıcı, gri hayata renk katan sanatçılardan biri. İyi ki varsın Mabel.

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Mabel Matiz’in yeni tarzını nasıl buldunuz? ‘Emmiye dönmüşsün Mabel’
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