Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Bülent Ersoy'un orkestrası için yeni karar! Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 17:39 Son Güncelleme: 28.10.2021 18:04

Son dakika: Bülent Ersoy'un orkestrası için yeni karar! Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi!

DHA
Son dakika: Bülent Ersoy’un orkestrası için yeni karar! Bülent Ersoy’un orkestrası tahliye edildi!

Son dakika... KKTC'de konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili yeni karar bugün açıklandı. KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. İşte detaylar...

Son Dakika Magazin Haberleri...Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

"SADECE KENDİ REKLAMI İÇİN KONUŞUYOR"

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.



ORKESTRA AKŞAM SAATLERİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bülent Ersoy'un orkestrası için yeni karar! Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA