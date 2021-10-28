Son dakika: Bülent Ersoy’un orkestrası için yeni karar! Bülent Ersoy’un orkestrası tahliye edildi!

"SADECE KENDİ REKLAMI İÇİN KONUŞUYOR"

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.