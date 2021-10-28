Tahliye olan orkestra üyeleri Türkiye’ye geldi! Aileleri tarafından gözyaşları ile karşılanan müzisyenlerden Bülent Ersoy’a tepki

BÜLENT ERSOY'A TEPKİ

Bu süre içinde Bülent Ersoy'un kendileri ile ilgilenmediğini ifade eden İzgi " İlgilendim diyor ama ilgilenmedi. 'Servetimi harcadım' diyor. Biz kimseden servetini istemiyoruz. Bizi sadece arayıp hatır sorsaydı. Ben entübe edildim. Kemancı arkadaşımız kalp hastası. Bu adam hastaneye kaldırıldı. En azından ailelerini ararlardı. Ama ilgilenmediler. Bizi kendi yerinize koyun. En azından vatanımıza geldik. Ben müzisyenim işimi yapmak zorundayım. Bülent Ersoy, şu anda orkestra bulamıyor İstanbul'da kendine. Kimse çalışmıyor. Bende çalışmam. Parayı pulu da geçtik. Biz oraya Bülent Ersoy ile çalmaya gittik. Bu davranışı kırıcı" diye konuştu

YARDIM EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ



Orkestra klarnetçisi Suat Diril bir ay otelde karantinada bir ayda hapiste kaldıklarını belirterek " KKTC'de Bülent Ersoy'a çaldık. İlgi ve alaka bekledik. Onun karşılığını göremedik. Bize yardım eden büyüklerimize kimler bizim için uğraştıysa teşekkür ederiz. Bülent Ersoy'dan ilgili akala görmedik. "dedi

TEK SUÇUMUZ İŞİMİZE GİTMEMİZ

Ailesi tarafından gözyaşları ile karşılanan kemancı Onur Yırgal ise "Konser için gittik. Tek suçumuz işimize gitmemiz. Bizim adımıza sahte evrak düzenlenmiş. Bizim hiçbir şeyden bilgimiz yok. Sadece whatsup üzerinden gönderiler kağıtla KKTC'ye girişimiz sağlandı. Bu belgenin sahte olduğu öğrenildi. Sadece bizim suçumuz işimize ekmek paramıza gitmemiz. Başka bir suçumuz yok. Bu olaylara kim sebep olduysa Allah'a havale ediyorum.

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıktıktan sonra yargılanan orkestra üyeleri orkestra üyeleri birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı