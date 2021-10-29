212’nci mağazasını Galataport’ta açtı

TÜRKİYE'NİN en büyük kültür ve eğlence platformu D&R, yeni mağazalarıyla büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 212'nci mağazasını Galataport İstanbul'da açan D&R, kültür- sanat meraklılarına Boğaziçi
'nin kalbinde keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. 582 metrekarelik alana sahip iki katlı mağaza, yerli müşterilerin yanı sıra limana gemilerle gelen turistlere de hizmet verecek. Kültür ve sanatın yeni buluşma noktası D&R Galataport İstanbul'un ilk özel konuğu yazar Beyhan Budak
olacak. Budak, 5 Kasım Cuma günü 'Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama' adlı kitabının lansmanında katılımcılarla bir araya gelecek. Yazarın Turkuvaz Kitap
'tan yayınlanan kitabı, aynı gün satışa sunulacak.