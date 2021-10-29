İbrahim Tatlıses’i kızdırdılar! Önce paylaştı sonra sildi

İbrahim Tatlıses, genel müdürüne asistanlık yapacak birini aradıklarını duyurdu. Telefon numarası da ekleyen 69 yaşındaki türkücü, bu paylaşımını kısa süre sonra sildi.
'İmparator' lakaplı sanatçı, Twitter hesabı üzerinden ilk olarak "Genel Müdürüm Şule Hanım'a yardımcı bir asistan arıyorum" notu ile bir iş ilanı yayınladı.
İbrahim Tatlıses, dikkat çeken paylaşımına, "Benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor. Eli ayağı düzgün, tahsilli bir bayan arıyorum. Yabancı dili olsun" yazdı.