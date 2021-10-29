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Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:46 Son Güncelleme: 29.10.2021 10:46

İbrahim Tatlıses'i kızdırdılar! Önce paylaştı sonra sildi

İbrahim Tatlıses’i kızdırdılar! Önce paylaştı sonra sildi

Son günlerde Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaşıp, kısa süre sonra sildiği mesajla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses, genel müdürüne asistanlık yapacak birini aradıklarını duyurdu. Telefon numarası da ekleyen 69 yaşındaki türkücü, bu paylaşımını kısa süre sonra sildi.

'İmparator' lakaplı sanatçı, Twitter hesabı üzerinden ilk olarak "Genel Müdürüm Şule Hanım'a yardımcı bir asistan arıyorum" notu ile bir iş ilanı yayınladı.

İbrahim Tatlıses, dikkat çeken paylaşımına, "Benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor. Eli ayağı düzgün, tahsilli bir bayan arıyorum. Yabancı dili olsun" yazdı.

Kısa süre sonra bu paylaşımını silen sanatçı, "Biz iş vermek istiyoruz, arayanlar çene çalıyor anlamadım. Ben de iptal ettim" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

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İbrahim Tatlıses'i kızdırdılar! Önce paylaştı sonra sildi
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