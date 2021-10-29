Orkestrasının suçlamalarına Bülent Ersoy’dan yanıt: Bunun hesabını soracağım!

'HESABINI SORACAĞIM'

"Bunu söylerken ötekileri de şey yapmıyorum; onlar da bilinçsizce 'nasıl olsa her şey ayarlanmıştır' diye hiç akıllarına bile gelmemiş. Onun için yine de bu kadar kızgın olduğum halde, sinirli değil kızgın olduğum halde haklının hakkı şey olsun diye bir şey yapmak istemiyorum.