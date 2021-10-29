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Giriş Tarihi: 29.10.2021 07:31 Son Güncelleme: 29.10.2021 07:40

Öykü Serter hakkında flaş gelişme! Ünlü sunucunun skandal sözlerinin ardından…

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Öykü Serter hakkında flaş gelişme! Ünlü sunucunun skandal sözlerinin ardından…

Ünlü sunucu Öykü Serter, geçtiğimiz yaz Akdeniz ve Ege'de meydana gelen yangın felaketi sırasında sosyal medya üzerinden provokasyon yapmıştı. Öykü Serter, Tarım ve Orman Bakanı'na da hakaret içerikli sözler sarf etmişti. Serter’in skandal paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu. Öykü Serter, hakkında, 2.5 yıla kadar hapis istemiyle hakaret davası açıldı.

Sunucu Öykü Serter, yaz aylarında Akdeniz ve Ege'de meydana gelen yangın felaketi sırasında sosyal medya üzerinden provokasyon yapmıştı.

Serter; Tarım ve Orman Bakanı'na da hakaret içerikli sözler sarf etmişti.

Ünlü sunucunun paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu.

Serter, hesabın kendisine ait olduğunu, amacının hakaret etmek olmadığını, paylaşımı sorumlulara seslenmek adına yaptığını söyledi.

Ünlü sunucu hakkında, 2.5 yıla kadar hapis istemiyle hakaret davası açıldı.

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Öykü Serter hakkında flaş gelişme! Ünlü sunucunun skandal sözlerinin ardından…
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