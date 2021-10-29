Sinan Akçıl ‘Piyanist’in sırlarını Turkuvaz’a anlattı

Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı
, önceki gün Turkuvaz Medya Grubu
'nun Eyüpsultan'daki yeni binasını ziyaret etti. Ek Yayınlar Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik
'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Akçıl-Kıratlı çifti, GÜNAYDIN
ve SABAH Ekler
ekibiyle bir araya geldi.
Akçıl, keyifli bir sohbet eşliğinde yenen yemek sırasında aralık ayında çıkaracağı yeni albümü Piyanist-2'nin içeriğine dair bilgiler de verdi. Akçıl, "Yeni albümde Merve Özbey
, İrem Derici
, Erkan Petekkaya
, Berkay
, Serkan Kaya
ve Demet Akalın
gibi sanatçı arkadaşlarımla birlikte çalıştık" dedi.