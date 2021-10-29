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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Sinan Akçıl ‘Piyanist’in sırlarını Turkuvaz’a anlattı

Sinan Akçıl ‘Piyanist’in sırlarını Turkuvaz’a anlattı

Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, GÜNAYDIN ve SABAH Ekler ekibiyle yemek yedi. Turkuvaz Medya Grubu’nun yeni stüdyolarını ve reji odalarını gezen Akçıl, “Dünyada birçok medya binası gördüm ama böylesini görmedim. Gurur duyulacak bir kompleks burası” dedi.

Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı, önceki gün Turkuvaz Medya Grubu'nun Eyüpsultan'daki yeni binasını ziyaret etti. Ek Yayınlar Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Akçıl-Kıratlı çifti, GÜNAYDIN ve SABAH Ekler ekibiyle bir araya geldi.

Akçıl, keyifli bir sohbet eşliğinde yenen yemek sırasında aralık ayında çıkaracağı yeni albümü Piyanist-2'nin içeriğine dair bilgiler de verdi. Akçıl, "Yeni albümde Merve Özbey, İrem Derici, Erkan Petekkaya, Berkay, Serkan Kaya ve Demet Akalın gibi sanatçı arkadaşlarımla birlikte çalıştık" dedi.
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Sinan Akçıl ‘Piyanist’in sırlarını Turkuvaz’a anlattı
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