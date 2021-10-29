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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Provokatöre hakaret davası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Provokatöre hakaret davası
Sunucu Öykü Serter, yaz aylarında Akdeniz ve Ege'de meydana gelen yangın felaketi sırasında sosyal medya üzerinden provokasyon yapmıştı. Serter; Tarım ve Orman Bakanı'na da hakaret içerikli sözler sarf etmişti. Ünlü sunucunun paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu. Serter, hesabın kendisine ait olduğunu, amacının hakaret etmek olmadığını, paylaşımı sorumlulara seslenmek adına yaptığını söyledi. Ünlü sunucu hakkında, 2.5 yıla kadar hapis istemiyle hakaret davası açıldı.
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Provokatöre hakaret davası
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