Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı! O detay gerçeği ortaya çıkardı

EVİ BİLE DEKORE ETMİŞTİ

Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami'ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı. Ancak aldığım duyumlara göre çiftin arasına bir kez daha kara kedi girmiş!