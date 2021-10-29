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Giriş Tarihi: 29.10.2021 17:09 Son Güncelleme: 29.10.2021 17:17

Son dakika: Güzel oyuncu Cemre Baysel hasta yatağından paylaştı: Bir yıldır benimle yaşayan şeyden kurtuldum!

Son dakika: Güzel oyuncu Cemre Baysel hasta yatağından paylaştı: Bir yıldır benimle yaşayan şeyden kurtuldum!

Son dönemin parlayan isimlerinden güzel oyuncu Cemre Baysel hayranlarını korkuttu. Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; oyuncu Cemre Baysel ameliyat oldu. Birlikte yer aldıkları Baht Oyunu dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz'ın çektiği hastane odası fotoğrafı ile paylaşımda bulunan Cemre Baysel "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum" dedi. İşte Cemre Baysel'in hasta yatağından yaptığı paylaşım ve sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...

Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile birlikte olan son günlerin popüler ismi Cemre Baysel, hayranlarını korkuttu. Hastanede sedyede yer alırken çekilen bir görüntüsünü paylaşan Baysel, ameliyat olduğunu ifade etti ve sağlık durumuyla ilgili verdi.

Oyuncu, sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın hastane odasında çektiği kareye şu notu yazdı:

"OPERASYON GEÇİRDİM"

"Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim. Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı, beni seven sayan insanlara borçluydum. Herkese çok sevgiler."

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Son dakika: Güzel oyuncu Cemre Baysel hasta yatağından paylaştı: Bir yıldır benimle yaşayan şeyden kurtuldum!
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