Son dakika: Güzel oyuncu Cemre Baysel hasta yatağından paylaştı: Bir yıldır benimle yaşayan şeyden kurtuldum!

"OPERASYON GEÇİRDİM"

"Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim. Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı, beni seven sayan insanlara borçluydum. Herkese çok sevgiler."