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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Atatürk’ün eşyaları resepsiyonda!

Atatürk’ün eşyaları resepsiyonda!
İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıldönümü nedeniyle Çırağan Sarayı'nda resepsiyon düzenledi. Resepsiyondaki Cumhuriyet Terzihanesi isimli sergide, Atatürk'ün giydiği kıyafetlerin orijinal kalıplarından hazırlanan smokinler yer aldı. Gazi'nin smokinlerini diken Kordonciyan ailesinin 4'üncü kuşak torunu Levon Kordonciyan tarafından hazırlanan kıyafetler, görenleri hayran bıraktı. Sergiyi Murat Karahan, İpek Açar-Alper Kömürcü, Elif Buse Doğan gibi birçok ünlü isim gezip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Atatürk’ün eşyaları resepsiyonda!
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