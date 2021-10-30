Kapadokya’da pedal çevirdiler

'Güzel Atlar Ülkesi' Kapadokya
, Türkiye'nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk'a ev sahipliği yaptı. 4 etap ve 35 km.'lik bir rotadan oluşan yarışa 106 bisikletçi katıldı. Uçhisar Kalesi'nde biten yarışta erkekler kategorisinde 312 puan toplayan Greg Callaghan, kadınlar kategorisinde ise 227 puana ulaşan Ksenia Chernykh mutlu sona ulaştı. Yarışmanın birincisi Callaghan şöyle konuştu: "Muhteşem bir doğa ve atmosferde yarıştık. Kazanmayı beklemiyordum, yalnızca buradan zevk almayı düşünüyordum ama tabii ki kazanmak çok güzel."
Kadınlar şampiyonu Chermykh ise "Bazı anlarda manzaranın güzelliğine bakmaktan konsantre olamadım. Rüya gibiydi" dedi.