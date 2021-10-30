Yapımcı Alec Baldwin’e ihmal soruşturması açılabilir

ABD
'li oyuncu Alec Baldwin
'in, film çekimi sırasında kullandığı silahtan çıkan gerçek kurşunla, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden olmasının yankıları sürüyor. Yönetmen Joel Souza'nın da yaralandığı olayla ilgili, Los Angeles'ta yaşayan Türk yapımcı Emel Dursun, GÜNAYDIN'a değerlendirmelerde bulundu.
Dursun, "Bu trajik kaza Hollywood'u sarstı. Alec Baldwin oyuncu kimliği sayesinde serbest kaldı. Filmin yapımcılığını, El Dorado Pictures şirketi üstleniyor ve Baldwin de filmin yapımcısı olduğu için, ceza ve yüklü tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilir. Çünkü film setlerindeki yaralanmalar, oyuncu ve set çalışanlarının güvenliği gibi tüm konular yapımcının sorumluluğundadır" dedi.
Filmin 5-6 milyon dolar gibi 'düşük-orta' bütçeli olduğunu söyleyen Dursun, bu nedenle önlemler almakta yetersiz kalınmış olabileceğini düşünüyor. Filmin yapımcısı da olan Baldwin'e ve setin güvenliğinden sorumlu yardımcı yönetmen Dave Halls'e ihmalden soruşturma açılabileceğini belirten Dursun, "Ceza davasının yanı sıra yüklü miktarda tazminat davaları ile de boğuşmak zorunda kalabilir" diye ekliyor.
NEDEN GERÇEK MERMİ VAR?
Emel Dursun, görgü tanıklarının ifadelerindeki detayları da aktardı: "Yardımcı yönetmen, silahlardan birini alıyor ve 'Silah temiz' diyerek Baldwin'e veriyor. Halls, mermileri kontrol etmediğini söylüyor. Normal şartlarda o silahı, silah sorumlusu vermeli. En kritik soru da o silahta neden gerçek mermi vardı? Bu açığa kavuşturulmalı."
GERÇEK SİLAH KULLANILMASIN KAMPANYASI BAŞLATILDI
Bu kaza sonrası, ABC kanalının polisiye dizisi Rookie'de, dolu silah kullanımı yasaklandı. Ayrıca Amerika'da setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Zira ABD'de, çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.