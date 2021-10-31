Akif, Suzan ile Nebahat’in oyununu fena bozdu

OĞULCAN VE DORUK HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞIR

Okul balosu biletleri için Oğulcan da Ömer ile geceleri ekstra işe gider. Ancak iş yeri nakliyatı yapan firma dolandırıcıdır. Taşıdıkları iş yerlerini soymaktadırlar. Bu durumu Ömer fark eder ancak Doruk ve Oğulcan anlamazlar para kazanmak için onlarla işe çıkarlar. Ömer'in ihbarı ile tutuklananlar arasında Doruk ile Oğulcan da vardır.

Akif'i bitirmek için otel odasında buluşma ayarlayan Suzan ve Nebahat büyük sürprizle karşılaşır. Her şeyden haberdar olan Akif onları fena oyuna getirir. Akif Atakul'u bitirmek sanıldığı kadar kolay değildir.

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