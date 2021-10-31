AKM hayırlı olsun emeği geçenlere teşekkürler

Tam 13 yıllık aranın ardından Cumhuriyet Bayramı
'nda Sinan Operası
ile perdesini açan Atatürk Kültür Merkezi
(AKM) sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Temel atıldıktan sadece 2.5 yıl sonra kapılarını açan AKM'nin açılışına giden ünlü isimler arasında yer alan Mustafa Keser, Serkan Çağrı
, Naz Elmas ve Coşkun Sabah
bu görkemli sanat merkezi için övgüler yağdırdı.
Elmas "Bu anlamlı günde, ülkemize, İstanbul'umuza kültür ve sanat camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.
Coşkun Sabah ise "Yeni AKM'nin açılışında eski anılarım canlandı. Çok güzel olmuş" dedi. Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy
ve eşi Pervin Ersoy ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra "AKM nin temel atma töreninde bulunmuştum. O gün bu çalışmanın tamamlanması için ön görülen zamandan daha da kısa bir sürede bitirilmesi sözü almıştı Cumhurbaşkanımız. Hakikaten de öyle de oldu. Yapılan çalışmayı görünce gerçekten böyle mükemmel bir yapının bu kadar kısa zamanda nasıl yapıldığına şaşırdım. Ancak şaşırmadığım tek bir şey var. O da Sayın Mehmet Nuri Ersoy' un azmi, çalışkanlığı ve iş bitirme kararlılığı. Atamızın ismine yakışır şekilde yeniden ayağa kaldırılan AKM nin yapımında emeği geçen herkese şahsım adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
KAZA GEÇİRDİ AÇILIŞA KATILAMADI
Geçirdiği küçük bir kaza sebebiyle AKM'nin açılışına katılamayan Hülya Koçyiğit
, bu görkemli açılışla ilgili duygularını şöyle paylaştı: "Cumhuriyetimizin 98. yılında bu görkemli, muhteşem eserin ülkemize yeniden kazandırılması büyük bir mutluluk, kültür ve sanatımız adına muazzam bir gurur. Bu Cumhuriyet Bayramı AKM ile daha güzel. Kültür ve sanatın merkezi olan Atatürk Kültür Merkezinin açılış gününde çok istememe rağmen, geçirdiğim küçük bir kaza nedeniyle katılamadım."