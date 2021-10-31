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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:39

Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Freezer – Dondurucu oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Freezer – Dondurucu oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

Bugün TV yayın akışında yer alan diziler ve filmler arasında Dondurucu filmi dikkat çekiyor. Dylan Mcdermott, Yulia Snigir, Peter Facinelli gibi isimlerin başrolleri paylaştığı film; “Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?” sorularıyla inceleniyor. Freezer – Dondurucu oyuncuları, konusu ve IMDB puanı haberimizde. İşte Robert isimli bir tamircinin uğradığı saldırı ve başına gelen olayları işleyen filme ilişkin detaylar.

2014 yılında Freezer adıyla gösterime giren ve ülkemizde Dondurucu adıyla yayınlanan film, bu akşam Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Bu yapımı izlemek isteyen ve ön hazırlık yapan filmseverler, Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt arıyor. Dylan Mcdermott'ın başrolünde yer aldığı filme ilişkin detaylarla Freezer – Dondurucu oyuncuları, konusu ve IMDB puanı haberimizde.

DONDURUCU FİLMİ KONUSU

Robert sıradan bir tamircidir. Doğum günü partisi sırasında saldırıya uğrar ve kendine geldiğinde kendini bir restoran buzluğunda kilitli bulur. Neden orada bulunduğu hakkında bir fikri olmayan Robert, bir süre sonra orada yalnız olmadığını fark edecektir.

FREEZER – DONDURUCU OYUNCULARI

Peter Facinelli,

Dylan McDermott,

Yuliya Snigir,

David McNally,

Andrey Ivchenko.

DONDURUCU (FREEZER) IMDB PUANI VE YAPIM YILI

2014 yılında vizyona giren film IMDB'den 5.2 puan almıştır.

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Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Freezer – Dondurucu oyuncuları, konusu ve IMDB puanı
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