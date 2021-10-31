Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Freezer – Dondurucu oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

2014 yılında Freezer adıyla gösterime giren ve ülkemizde Dondurucu adıyla yayınlanan film, bu akşam Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Bu yapımı izlemek isteyen ve ön hazırlık yapan filmseverler, Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt arıyor. Dylan Mcdermott'ın başrolünde yer aldığı filme ilişkin detaylarla Freezer – Dondurucu oyuncuları, konusu ve IMDB puanı haberimizde.

DONDURUCU FİLMİ KONUSU

Robert sıradan bir tamircidir. Doğum günü partisi sırasında saldırıya uğrar ve kendine geldiğinde kendini bir restoran buzluğunda kilitli bulur. Neden orada bulunduğu hakkında bir fikri olmayan Robert, bir süre sonra orada yalnız olmadığını fark edecektir.