İbrahim Tatlıses hakkında şoke eden istismar iddiası! Serpil Benay "Bu olay benim bitişim oldu"

"25-30 YIL ÖNCE TATLISES'İN İSTİSMARINA UĞRADIM"

Serpil Benay, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığını belirterek yaşadığı olayın ardından kariyerinin noktalandığını söyleyen şarkıcı, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunu. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" dedi.