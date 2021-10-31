Giriş Tarihi: 31.10.2021

Müziğin yıldızları 29 Ekim’i şölene çevirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden görkemli konserler düzenlendi. En popüler şarkıcılar on binlerce insan tarafından doldurulan konser alanlarında hep bir ağızdan marşlar söyledi, Cumhuriyet’in 98’inci yaşını büyük bir coşku içinde kutladı