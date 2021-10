Müziğin yıldızları 29 Ekim’i şölene çevirdi

Sanatçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yurdun dört bir yanında konser verdi. Ziynet Sali , Üsküdar Meydanı'nda hayranlarıyla buluşurken İrem Derici , Babaeski'de sahneye çıktı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda konser veren Oğuzhan Koç , "Çok mutlu ve heyecanlıyım" derken Antalya 'da sevenleriyle buluşan Ferhat Göçer ise "Birlikte el ele nice mutlu yıllara" diye hayranlarına seslendi.Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Üsküdar Meydanı'nda sahneye çıktı. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanına giremeyenler ise konseri dışarıdan izledi. Sahneye cumhuriyet dönemini andıran beyaz tüylü bir şapka ve beyaz palto ile çıkan Sali, açılışı Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan biri olan 'Fikrimin İnce Gülü' ile yaptı.Muazzez Ersoy, Cumhuriyet Bayramı'nda Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel&Casino'da sahnedeydi. Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi, büyük bir coşkuyla muhteşem şarkılarını seslendirdi, 29 Ekim kutlamasını şölene çevirdi. Ersoy, gecenin sonunda Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşını, ellerinde Türk ve Kıbrıs bayraklarıyla tüm salonla birlikte seslendirdi.İrem Derici, Babaeski Belediyesi'nin Hükümet Meydanı'nda düzenlediği konserde sahneye çıktı. Dansları, enerjisi ve samimi halleriyle alkış alan İrem Derici, "Bugün İstanbul 'da yeniden Atatürk Kültür Merkezi açılıyor. Bir sanatçı olarak emeği geçen herkese buradan selam olsun. Böyle anlamlı bir günde bize hediye ettikleri dev yapı için teşekkür ediyorum. İlk işim İstanbul'a gidince AKM'yi ziyaret etmek olacak" diyerek emeği geçenler için alkış istedi. Sıla , İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserindeydi... Konserde Sıla hayranları cumhuriyet bayramı coşkusunu doyasıya yaşadılar. Ellerinde bayrak, meşale ve balonlarla on binlerce İzmirlinin saatler öncesinden doldurduğu tarihi meydandaki konsere Sıla özel tasarlanmış smokiniyle Afitap şarkısını söyleyerek çıktı.ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker şefliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Antalya Nirvana Cosmopolitan Otel'de özel birkonser verdi. Yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşattan ENBE Orkestrası, gece sonunda misafirler ile birlikte birçok marş seslendirdi.Ferhat Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da düzenlenen Demre- Kekova Festivali'nde sahneye çıktı. Binlerce kişi, Göçer'in şarkılarıyla 98'inci yılı kutladı. Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen konser alanını saatler öncesinden dolduran Antalyalılar, konsere yoğun ilgi gösterdi. Göçer'in söylediği şarkılara ve marşlara on binler hep bir ağızdan eşlik etti. Bayram konseri iki saatten fazla sürdü.Genç sanatçı Buray, Cumhuriyet coşkusunu iki farklı şehirde 24 saate sığdırdı. 28 Ekim akşamı Balıkesir'de organize edilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Buray, ardından soluğu Mersin'de aldı. Mersin'de de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan sanatçı, performansıyla tam not aldı.Simge, Burdur Belediyesi'nin Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği konserde sahneye çıktı. Simge, sahnede bir ara Türk Sanat Müziği söyleyerek, Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan bir olan Çile Bülbülüm Çile şarkısını da söyleyerek dakikalarca alkış aldı.Gökhan Türkmen, Karadeniz Ereğli'de konser verdi. Şarkıcı sevilen şarkılarını dinleyicilerle birlikte dev bir koro halinde seslendirdi. Türkmen, 18.00'de başlayan yürüyüş sonrası 19.00'da Atatürk Anıtı'nın önünde kurulan sahnede ekibi ile coşku dolu anlar yaşattı. Türkmen yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.Koray Avcı, Çorlu Belediyesi organizasyonu ile sahnedeydi. Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği Koray Avcı'nın Cumhuriyet konserinde coşku bir an olsun azalmadı. Koray Avcı konserin ilk yarısına smokinle çıkarken ikinci yarısında kendi tarzına döndü. İki saat sahnede kalan sanatçı, kendi hitlerinin yanı sıra türküler ve marşlar da söyledi.İstanbul Zeytinburnu'nda 15 Temmuz Meydanı'nda konser veren Oğuzhan Koç'un sahne aldığı kutlamada, izdiham yaşandı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran coşkulu kalabalık, Koç'u Türk bayraklarıyla karşıladı. Konserin açılışını 10. Yıl Marşı ile yapan Koç dakikalarca alkışlandı.