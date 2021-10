Nazlı Keçili: Bir anda büyümek zorunda kaldım

Ünlü reklamcı Nail Keçili 'nin kızı, Önder Öztarhan 'ın eski eşi, iş kadını Nazlı Keçili özel hayatına dair'a konuştu. Cemiyetin ünlü simasıyla, yaşadığı zor günlerden aile hayatına birçok konuya değindiğimiz keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.Kız evlat sahibi olmak dünyanın en güzel şeyi. Aramızdaki bilgi alışverişi çok kuvvetli. Kızlarım beni besliyor ve onlardan çok şey öğreniyorum.Ayakları yere sağlam basan genç kadınlar olmaları için çalışıyorum. Kocaya, anneye, babaya kimseye bağlı olmadan, meslek sahibi olmalarını, sevdikleri işi yapmalarını istiyorum.Ben prenses gibi büyüdüm. Özellikle babamın bana çok ilgisi vardı. Arkadaşlarım bana 'iyi ki çok şımarık biri olmadın' der.Yaratmadı çünkü annem ayakları yere çok sağlam basan bir kadındı. Babamı frenlerdi.Önceleri öyle olmadığımı düşünüyordum, zamanla hayat şunu tecrübe ettirdi; bu bir anda olmuyor. Altın tepside sunulduğunda hayat çok güzel sanıyorsunuz. Ama hayatın iyi günü kötü günü var. Kötü şeyleri ben de yaşadım ve işte o zaman sallanıyorsunuz. Ben onları da avantaja çevirerek güçlü durduğumu düşünüyorum.Babamın 2000 yılında tutuklanması benim için çok zordu. Bir anda büyümek zorunda kaldım. Çok şükür ki annem ve eski eşim (Önder Öztarhan) bana çok destek oldular. Güçlü olduğumun farkında bile değilken, meğer hepsiyle başa çıkabilirmişim bunu gördüm.Düşünsenize Türkiye'nin 28 büyük ve önemli şirketi benim elimde kaldı. İyi günde kötü günde herkesi görüyorsunuz. Ne elbiseler gördüm içinde insan yoktu diyebilirim. Dost çevremde, iş dünyasında. İyi konumda ve güçlüyken herkes yanınızda oluyor, size saygı gösteriyor.Doğru yoldan şaşmadığınızda, en önemli şeyin aile ve dostlar olduğunu gördüğünüzde gidenlerin çok da bir önemi olmuyor. En büyük tecrübeyi krizlerle karşılaşınca öğreniyorsunuz.'Bu olayın da hayırlısı buymuş' deyip devam etmelisiniz. Hem evlilik hayatımdaki sıkıntılarımda hem de iş hayatımda sıkıntılı dönemlerimde, kişisel gelişim kitapları okumak, eğitimlere gitmek iyi geldi.Ben üniversite hayatım bitene kadarhatta evlenene kadar babama sırtımı çokgüzel dayadım. Rahat bir hayatım oldu.Sağ olsun hâlâ da destek olur bana. Amaannem de her zaman şunu öğütlerdi 'Babanbugün var yarın yok, kocan bugünvar yarın yok'. Bir eş seçerken en önemliolan şey, hayatı paylaşmak üzerine olmalı,birbirinizi tamamlamak olmalı. Eş seçimlerinineğer aile kurulabilecekse yapılmasıgerektiğine inanıyorum ve dolayısıyla birkocaya sırtını dayamak gibi bir sistemimolmadı hiçbir zaman.Evet, bugünkü halimden ve yaptığım iştençok mutluyum. Kendimden çok memnumum.Hayır düşünmedim, iki kız çocuğum varve çok mutluyum. Düşünmüyorum amahayatı bilemezsiniz tabii. Hiçbir zamanbüyük konuşmamak lazım, ben asla bunuyapmam dememek lazım. 20 yaşındaki benile 40 yaşındaki ben, aynı kişi değil.Hayatta acele etme derdi.Biz çocuklarımızın ailesiyiz, hiçbir zamaneşimle aramızdaki problemleri çocuklarımızayansıtmadık. Onlara her zaman, bir aile olduğumuzuhissettiriyoruz. En önemlisi şu ki; çocuksahibi olduktan sonra eşinizle ayrılsanız bileçocuklar her şeyin üstünde olmalı. Onların sağlığıve huzuru, ebeveynlerin önceliği olmalı. Bizçocuklarımızla arkadaş olan bir anne babayız.Boşanmalar çok arttı ve çocuklar çok mutsuz.Ebeveynlerin hırslarını çocuklarına yansıtmalarıo kadar yanlış hareketler ki, yıllar sonra bunlartatsız tecrübelerle geri dönüyor anne babalara...Çocuklar, gençler arasında uyuşturucu bağımlılığıarttı.Dürüstlük, şeffaflık, etik değerler, büyükleresevgi ve saygı çok önemlidir. Dejenerasyona çokkarşıyım. Yani medeniyet ve dejenerasyon başkabir şey, geri kafalılıkla aklı başında olmak başkabir şey. Medeni ve dünya standardında çocuklaryetiştirmeliyiz evet ama gelenekleri de korumalıyız.Bazı şeyleri yapmanın, yaşı olduğunu çocuklarbilmeli. Çocuklar günümüzde maalesef rahatdavranıyorlar ve dejenere oldular. Gençler arasındakötü bir gidişat var, popüler kültür, sosyalmedya bunu kötü bir yola soktu.ArtKolik'te sanat eğitimlerine yüz yüze ve online olarak devam ediyoruz. Eğitimlerimiz kapsamında, İstanbul'un sanatsal ve mimari mekanlarını geziyoruz. Son günlerde çok moda olan NFT projelerinde yer alacağız. Bazı sanat ve kültür insanlarının NFT'lerini yapacağız ve marketimizde satışa çıkartacağız. Yine teknolojiyle sanatı birleştirdiğimiz bir çocuk projemiz var. Sylvan Eğitim Sistemleri ile iş birliğine yaparak, bilim alanında 6-12 yaş arasındaki çocuklara deneyli Stam programları, kodlama eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimler Akmerkez'de olacak ve 1 Kasım'da başlıyoruz.