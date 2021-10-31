Şarkıcı Aydilge’den çok özel açıklamalar…‘Kalbinizdeki boşluk estetikle dolmaz’

Bütün kadınların, kendilerini çirkin hissetmeleri isteniyor. Bize sürekli orasını burasını düzeltmesi gereken objelermişiz gibi davranılıyor. Kendimizi güzel hissetmek için o estetikleri yaptırmamız gerekiyormuş gibi. Yapılan estetik yetmiyor. İçerideki boşluk, yüze yapılan estetikle dolmuyor. Kalbinizdeki bozukluklar, fondöten sürerek kapanmıyor. Güzellik anlayışının manipüle edilmesi ve genç kızların bulimia hastası olması çok kötü. Erkekler de protein tozlarıyla şişip sağlığını bozuyor.