Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Teşkilat Yıldırım ölüyor mu, Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir dizide yer almayan Mesut Akusta, önceki bölümde Zehra'nın hayatını kurtararak diziye giriş yaptı. Mete Başkan karakterinin diziye girişinin ardından Teşkilat dizisi yeni bir ayrılık ihtimaliyle gündeme geliyor. Dizide Yıldırım karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Teşkilat Yıldırım ölüyor mu, Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu sorusuyla incelenen bu konuya ilişkin detaylar haberimizde. İşte Teşkilat yeni bölüm fragmanı ve merak edilenlerin yanıtı!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip Suriye'deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer. Saldırının asıl planlayıcısı Ariel'e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail'e kaçıp ortadan kaybolmuştur. Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir. Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır. Ekip İsrail'deyken, Pınar, Halit Başkan'ın talimatıyla Yıldırım'a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar'ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.