Haberler Günaydın Haberleri ‘Açmayın konuyu kusacağım’
Giriş Tarihi: 1.11.2021

‘Açmayın konuyu kusacağım’

‘Açmayın konuyu kusacağım’
İREM Derici, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Lefkoşa Concorde Tower'da sahneye çıkan sanatçı, son zamanlarda adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi'yi Instagram'dan silmişti. Derici, konuyla ilgili soruya "Artık kusacağım bu konudan, bırakın Cem'i memi. O konular geride kaldı. Zaten aramızda da hiçbir şey olmamıştı" yanıtını verdi. Öte yandan Cem Belevi de geçen hafta GÜNAYDIN'a verdiği röportajda, "Aşk var mı?" sorusuna, "Yok, bir süredir bulamıyorum. Arıyorum, inşallah bulacağım" demişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Açmayın konuyu kusacağım’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA