ATV 4 kategoride birinci!

hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane,
gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster,
atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan Kalp Yarası,
zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman,
hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim atv'yi birinciliğe taşıdı.