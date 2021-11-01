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Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:29

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Erturan, paylaşımına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'Anne' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, anne oldu.

Erturan, kızına Nova adını verdi. Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

KIZINA "NOVA" İSMİNİ VERDİ

Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Erturan, paylaşımına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'Anne' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü.

NOVA'NIN ANLAMI

Nova, isminin anlamı ise Latince "yeni" kelimesinden geliyor. Hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılıyor.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
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