Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, anne oldu.
Erturan, kızına Nova adını verdi. Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
KIZINA "NOVA" İSMİNİ VERDİ
Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Erturan, paylaşımına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'Anne' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü.