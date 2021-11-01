Fenomen Yusuf Şenli: “Günlerce stüdyoda sabahladım”

Şarkının bir hikâyesi var mı?

Şarkının bir hikâyesi yok. Kimine göre belki vardır dinlerken, kimine göre de yoktur da yok diyelim.

Klipte veya şarkında 'şöyle olsa daha iyi olur' dediğin bir şey var mı?

Yok, benim her şey içime sindi. Her şey iyiydi.

Peki, Ceren Yaldız da şarkı çıkardı. Nasıl buldun şarkıyı?

Dinledim, iyi yani ortada bir emek var, iyi buldum şarkıyı. Çok iyi de değil çok kötü de değil.