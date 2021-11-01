Fenomen Yusuf Şenli: “Günlerce stüdyoda sabahladım”

Fenomen kendi şarkısı için çok çalıştığını söyleyerek "Günlerce stüdyoda sabahladığım oldu. Set bittikten sonra 3-4 gün montaj sürdü. 3-4 gün boyunca montaj yerindeydim, oradakilerle sabahlara kadar çalıştık. Montaja kendi yorumumu da kattım." şeklinde konuştu.
Nasılsın Yusuf?
Biraz moralim bozuk, hatta moralim komple bozuk diyebilirim. Instagram çöktü tam şarkımın çıktığı an ve story atamadım.
Kendi şarkını değerlendirecek olsan nasıl değerlendirirsin?
Ben şarkımı beğeniyorum. Bu şarkı için aylardır çalışıyorum. Ses eğitimi de aldım. Stüdyoya direkt şarkı çıkartıyım diye gitmedim. Günlerce stüdyoda sabahladığım oldu. Set bittikten sonra 3-4 gün montaj sürdü. 3-4 gün boyunca montaj yerindeydim, oradakilerle sabahlara kadar çalıştık. Montaja kendi yorumumu da kattım. Süreç böyleydi. Uykusuz kaldım günlerce ama şarkımın tam çıktığı zaman Instagram'ın çökmesi moralimi bozdu.
Şarkının bir hikâyesi var mı?
Şarkının bir hikâyesi yok. Kimine göre belki vardır dinlerken, kimine göre de yoktur da yok diyelim.
Klipte veya şarkında 'şöyle olsa daha iyi olur' dediğin bir şey var mı?
Yok, benim her şey içime sindi. Her şey iyiydi.
Peki, Ceren Yaldız da şarkı çıkardı. Nasıl buldun şarkıyı?
Dinledim, iyi yani ortada bir emek var, iyi buldum şarkıyı. Çok iyi de değil çok kötü de değil.
Senin şarkından daha iyi mi kötü mü?
Herkes kendi şarkısını iyi bulur tabii ki. Emek verdiğim bir şarkı olduğu için kendi şarkımı beğeniyorum.
Yeni bir şarkı daha gelecek mi?
Gelecek, ikinci şarkı çalışmalarına başladık. Bakalım nasıl olacak. İnşallah o gün de Instagram çökmez.
Sana destek olan arkadaşların yanındalar, peki ya bu süreçte sana destek olmayanlar var mıydı?
Destek olmayan yok, çağırdığım herkes yanımda ama Instagram hesabım ile uğraşanlar var. Hesabım keşfete kapalı şuan.