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Giriş Tarihi: 1.11.2021 21:58

İkinci kez anne olan ünlü şarkıcı Bengü'den ilk paylaşım! Bengü mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi!

İkinci kez anne olan ünlü şarkıcı Bengü’den ilk paylaşım! Bengü mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi!

Ünlü şarkıcı Bengü ile iş insanı Selim Selimoğlu, 2018 yılında dünyaevine girdi. İlk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra kucağına alan ünlü şarkıcı, bugün ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Bu kez oğlunu kucağına alan Bengü, bebeğine 'Selim' ismini verdi. Ünlü şarkıcı bugün hastaneden ilk kez paylaşım yaptı. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Bengü ve 2018 yılında evlendiği Selim Selimoğlu'nun en mutlu günü... Bengü, bugün ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

ÜNLÜ ŞARKICI BUGÜN DOĞUM YAPTI

1 Kasım 2021, Pazartesi günü ikinci doğumunu gerçekleştiren Kadın Sağlığı ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Habibe Seyisoğlu, konuyla ilgili ilk bilgileri aktardı.

"BENGÜ HANIM VE BEBEĞİN DURUMU GAYET İYİ"

Seyisoğlu şu bilgileri verdi; "Bugün saat 7.52'de Selim bebek dünyaya geldi. Bengü hanımın ve bebeğinin sağlığı gayet iyi. Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Kendisine, bebeğine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.

HASTANEDEN İLK PAYLAŞIM!

Ünlü şarkıcı ise bugün ilk kez sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bengü, hastaneden bebeği ve eşiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı.

"OĞLUM AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Bengü, fotoğrafın hemen altına, "Oğlum, ailemize hoş geldin..." notunu ekledi. Takipçilerin beğenisini kazanan fotoğraflar, kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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İkinci kez anne olan ünlü şarkıcı Bengü'den ilk paylaşım! Bengü mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi!
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