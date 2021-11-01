İkinci kez anne olan ünlü şarkıcı Bengü’den ilk paylaşım! Bengü mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi!

Ünlü şarkıcı Bengü ve 2018 yılında evlendiği Selim Selimoğlu'nun en mutlu günü... Bengü, bugün ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
ÜNLÜ ŞARKICI BUGÜN DOĞUM YAPTI
1 Kasım 2021, Pazartesi günü ikinci doğumunu gerçekleştiren Kadın Sağlığı ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Habibe Seyisoğlu, konuyla ilgili ilk bilgileri aktardı.
"BENGÜ HANIM VE BEBEĞİN DURUMU GAYET İYİ"
Seyisoğlu şu bilgileri verdi; "Bugün saat 7.52'de Selim bebek dünyaya geldi. Bengü hanımın ve bebeğinin sağlığı gayet iyi. Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Kendisine, bebeğine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.
HASTANEDEN İLK PAYLAŞIM!
Ünlü şarkıcı ise bugün ilk kez sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bengü, hastaneden bebeği ve eşiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı.