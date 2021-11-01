Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı’yla ilgili bomba iddia! Guido’ya geri mi döndü?

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Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın New York'ta düzenlediği partiye katılması dikkat çekti. Bir arkadaşlarının parti görüntüsüne yer verdiği videonun etiketine hem Subaşı'nın hem de Guido Senia'yı etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.