Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı’yla ilgili bomba iddia! Guido’ya geri mi döndü?

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bittiği iddialarından sonra ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı.
Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katıldı. Bu buluşma eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikodularını ortaya çıkardı.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu, magazin kulislerinde konuşuluyor.
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Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın New York'ta düzenlediği partiye katılması dikkat çekti. Bir arkadaşlarının parti görüntüsüne yer verdiği videonun etiketine hem Subaşı'nın hem de Guido Senia'yı etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.
Daha sonra videoyu ve etiketleri sayfasına taşıyan Subaşı'nın bu hareketi şaşırttı.
ACABA BARIŞTILAR MI?
İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra adı Melisa Döngel ile anılmıştı. Çiftin, New York'ta buluşması akıllara, "Acaba barıştılar mı?" sorusunu getirdi.