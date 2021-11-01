Haberler Günaydın Haberleri Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba iddia! Guido'ya geri mi döndü?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:06

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba iddia! Guido'ya geri mi döndü?

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı’yla ilgili bomba iddia! Guido’ya geri mi döndü?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo’dan ayrılmıştı. Mohammed Alsaloussi’yi bir kez daha terk eden Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşmişti. Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bittiği iddialarından sonra ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı. Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katıldı. Bu buluşma eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikodularını ortaya çıkardı.

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bittiği iddialarından sonra ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı.

Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katıldı. Bu buluşma eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikodularını ortaya çıkardı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu, magazin kulislerinde konuşuluyor.

AYNI PARTİDELER

Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın New York'ta düzenlediği partiye katılması dikkat çekti. Bir arkadaşlarının parti görüntüsüne yer verdiği videonun etiketine hem Subaşı'nın hem de Guido Senia'yı etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.

Daha sonra videoyu ve etiketleri sayfasına taşıyan Subaşı'nın bu hareketi şaşırttı.

ACABA BARIŞTILAR MI?

İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra adı Melisa Döngel ile anılmıştı. Çiftin, New York'ta buluşması akıllara, "Acaba barıştılar mı?" sorusunu getirdi.

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Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba iddia! Guido'ya geri mi döndü?
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